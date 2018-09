Espagne: un quatrième ministre dans l'embarras

Le ministre espagnol des Sciences est devenu jeudi le quatrième membre du gouvernement à devoir s'expliquer sur son passé, un média l'ayant accusé d'avoir évité de payer certains impôts, alors que deux de ses collègues ont déjà dû démissionner.

Marié à une diplomate, le ministre Pedro Duque est célèbre dans le pays pour avoir été avoir été le premier Espagnol envoyé dans l'espace, il y a 20 ans.

Le média en ligne Okdiario.com, habitué des articles à scandales, a affirmé jeudi que l'ancien spationaute avait évité de payer certains impôts en enregistrant deux immeubles à travers une société.

Pedro Duque a alors convoqué en urgence un point de presse afin de démentir toute irrégularité. "Je crois que le fait d'avoir cette société n'a généré aucune économie réelle d'impôts", a-t-il dit.

Visiblement embarrassé, il a expliqué qu'il lui avait été conseillé de créer une société quand il avait acheté une maison à Javea, une station balnéaire du sud-est de l'Espagne, avant l'éclatement de la bulle immobilière de 2008. Il a ensuite enregistré la maison qu'il a achetée à Madrid au nom de cette société.

Pedro Duque a fait valoir que lui et sa femme diplomate vivaient alors à l'étranger et que créer une société pour gérer leurs immeubles avait semblé le plus pratique, ajoutant que le mécanisme était alors encouragé par le gouvernement du socialiste Jose Luis Zapatero.

Duque a assuré avoir parlé avec le chef du gouvernement, Pedro Sanchez actuellement en visite à New York, et que ce dernier lui avait "donné son soutien".

Depuis la formation du gouvernement en juin, deux ministres ont déjà été contraints à la démission.

Celui de la Culture, Maxim Huerta, n'était resté qu'une semaine à son poste, rattrapé par des révélations sur des déboires passés avec le fisc. La titulaire de la Santé, Carmen Monton, avait renoncé à son poste le 11 septembre, après des révélations sur des conditions douteuses d'obtention d'un diplôme universitaire.

La ministre de la Justice Dolores Delgado a quant à elle refusé mercredi de démissionner - comme le réclame l'opposition de droite - alors qu'elle se trouve fragilisée par la diffusion d'enregistrements de conversations datant de 2009, entre elle et le commissaire José Manuel Villarejo, un personnage sulfureux actuellement en prison.

"L'ordre du jour politique ne va pas être déterminé par un corrompu" et un "maître-chanteur", avait affirmé mercredi Pedro Sanchez, en référence à l'ancien policier qui a amassé toutes sortes d'enregistrements compromettants.