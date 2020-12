Espagne: un incendie dans un entrepôt occupé par des migrants fait au moins 2 morts et 17 blessés

Un incendie dans un entrepôt industriel abandonné en Espagne, où vivaient des migrants, a fait au moins 17 blessés mercredi soir, dont deux sont dans un état critique, ont indiqué les autorités locales qui craignaient que des personnes ne soient piégées à l'intérieur.

L'incendie a démarré vers 21h dans la ville catalane de Badalona (nord-est), en banlieue de Barcelone, dans une friche industrielle où vivaient entre 100 et 200 migrants dans des conditions précaires d'après les autorités municipales. "Nous avons localisé 60 personnes, mais beaucoup sont sorties par les fenêtres de derrière et sont parties. Elles sont peut-être plus d'une centaine à être sorties", a déclaré le maire de Badalona, Xavier Garcia Albiol. "Nous espérons qu'il n'y ait pas de victimes ou le moins possible", a-t-il ajouté.

Les images diffusées par les télévisions locales ou sur les réseaux sociaux montrent de hautes flammes sortant du bâtiment, avec plusieurs individus accrochés à la façade pour leur échapper. La responsable de l'autorité catalane de santé, Alba Vergés, a indiqué qu'il y a 17 blessés, dont deux sont dans un état critique et quatre autres dans un état grave, après avoir sauté du bâtiment pour échapper à l'incendie.