Espagne: Rajoy annonce qu'il va quitter la tête du Parti populaire

Figure centrale de la politique espagnole depuis près de quinze ans, l'ancien chef du gouvernement conservateur espagnol Mariano Rajoy, renversé vendredi par le parlement, va quitter la tête du Parti populaire (PP), a-t-il annoncé mardi.

"Le moment est arrivé de mettre un point final à cette étape. Le Parti populaire doit continuer à avancer et à construire son histoire au service des Espagnols sous la direction d'une autre personne", a déclaré Mariano Rajoy, 63 ans, dans une déclaration très attendue après une réunion des dirigeants du parti conservateur à Madrid. "C'est le mieux pour moi et pour le Parti populaire (...) et je pense aussi pour l'Espagne", a-t-il ajouté.

Départ historique

Président du parti depuis 2004, Mariano Rajoy a annoncé la tenue prochaine d'une réunion de la direction du PP afin de "convoquer un congrès extraordinaire qui ouvrira une nouvelle étape pour notre parti" et désignera un nouveau président. Il, qui n'a pas donné de précision sur la date de ce congrès, restera président du PP d'ici là.

Le départ de Mariano Rajoy de la tête du PP tourne pour de bon une page de l'histoire politique espagnole.

Au pouvoir depuis décembre 2011, il avait survécu à plusieurs crises majeures, de la récession, dont il est sorti au prix d'une sévère cure d'austérité, aux mois de blocage politique en 2016 jusqu'à la tentative de sécession de la Catalogne l'an dernier.