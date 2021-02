Espagne : qui est Pablo Hasél, ce rappeur devenu symbole de liberté d'expression ?

Rappeur aux textes engagés voire révolutionnaires, Pablo Hasél a été condamné à neuf mois de prison pour des tweets visant la monarchie espagnole et les forces de l’ordre. L’homme de 32 ans s’était retranché dans les bâtiments de l’Université de Lérida à 150 km de Barcelone. Son interpellation ce mardi a été suivie de manifestations parfois violentes. En Espagne et principalement en Catalogne, il est devenu, pour une partie de l’opinion publique, un symbole de la liberté d’expression.

De son vrai nom Pablo Rivadulla Duro, ce fils d’entrepreneur et marxiste dans l’âme fait partie de la scène indépendante et engagée du rap espagnol. Peu connu du grand public, il écrit des textes antifascistes, communistes ou antimonarchiques. Dans son titre Muerte a Los Borbones (Mort aux Bourbons, ndlr), il s’en prend à la famille royale espagnole qu’il accuse d’être l’héritière du régime franquiste. Ce rappeur catalan est aussi connu pour être proche de certains mouvements d’extrême gauche et multiplie les références à certains groupes armés comme les Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (Grapo), accusé d’un millier d’actions violentes entre 1975 et 2003 en Espagne, dont 80 assassinats et tentatives de meurtre. Son nom de scène, Pablo Hasél, est tiré d’un conte arabe dans lequel un guérillero appelé "Hasél" fait tomber une monarchie.