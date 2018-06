Espagne: plus de 600 migrants secourus en mer lundi

Plus de 600 migrants, 616 au total à bord d'une vingtaine d'embarcations, ont été secourus au cours de la journée de lundi au large de l'Espagne, ont indiqué lundi les services de sauvetage en mer espagnols sur leur compte Twitter.

Dans le détroit de Gibraltar, 377 personnes réparties sur 18 embarcations ont été prises en charge et acheminées vers les ports de Tarifa et de Barbate.

En parallèle, 236 migrants dont quatre mineurs ont été secourus plus à l'est, dans la mer d'Alboran entre l'Espagne et le Maroc. Ils étaient entassés sur cinq embarcations. Ils ont été emmenés vers les ports de Motril et d'Almeria.

Trois jeunes maghrébins ont également été récupérés à bord d'un kayak au large de Tarifa, à l'ouest du détroit de Gibraltar, où ils ont été conduits, a précisé en fin de journée l'organisme public Salvamento Maritimo.

Espagne, troisième porte d'entrée des migrants

Samedi, plus de 750 migrants avaient déjà été secourus en mer par les garde-côtes espagnols, dans les mêmes zones.

Ces sauvetages interviennent un peu plus d'une semaine après l'arrivée à Valence de l'Aquarius, qui avait ramené en Espagne 630 migrants et à qui l'Italie et Malte avaient interdit d'accoster.

La tension reste forte en Europe sur ce sujet au lendemain d'un mini-sommet de 16 pays de l'UE sur ce thème à Bruxelles, qui n'a pas débouché sur des mesures concrètes. L'Espagne est la troisième porte d'entrée des migrants en Europe après l'Italie et la Grèce.