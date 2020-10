Espagne : Maitane, 19 ans, a inventé la machine qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire

Les produits sont mis sous vide. L’air traité à l’intérieur du récipient permet de prolonger la vie des aliments. Déjà breveté, l’appareil doit passer différents contrôles avant d’être commercialisé dans les prochains mois. Et d’ici là pas question pour Maitane Alonso de livrer ses secrets de fabrications. "Notre formule magique doit encore rester secrète ! Mais bon, pour résumer, on traite et on modifie l’air afin que ce dernier prolonge la vie utile des aliments. Ça permet aussi de réduire la consommation énergétique."

L’air traité à l’intérieur du récipient permet de prolonger la vie des aliments - © RTBF

Maitané a créé sa première machine à l’âge de 16 ans, en utilisant des matériaux de récupération. L’idée lui est venue dans le jardin de ses parents. "Mon père adore faire des barbecues. Dans ma famille on est 5, mais il cuisine toujours comme s’il devait nourrir tout le village ! Il y a toujours plein de restes. Et je me suis rendu compte que ce problème ne concernait pas seulement mon père. Ça arrive à tout le monde et ça se passe partout : dans le monde, on jette un tiers de la production alimentaire. Ce sont des chiffres terrifiants surtout si l’on pense à la quantité de gens qui souffrent de malnutrition".

Etudiante en 3e année de médecine à Bilbao, curieuse de tout, Maitane a toujours aimé bricoler, inventer, apprendre. Sa famille l’encourage dans ces démarches. "On est fier d’elle" dit Oscar Alonso son père. "C’est une fille très responsable. Son travail est de plus en plus reconnu mais elle garde les pieds sur terre. Elle aide à la maison, elle étudie et elle soutient ses frères."

Génération ni ni

Déjà récompensé par plusieurs prix internationaux, le travail de la jeune femme a été repéré par le prestigieux MIT. Cette reconnaissance est aussi pour elle une manière de tordre le cou aux idées reçues. "Ils disent qu’on est la génération 'ni ni' comme on l’appelle ici : celle qui n’étudie pas, ne travaille pas et ne fait rien… comme si les jeunes ne s’intéressaient à rien d’autres qu’à faire la fête ! C’est complètement faux. Bien sur on aime la fête, comme tout le monde, mais il y a énormément de jeunes qui ont des idées incroyables, qui luttent pour changer le monde et qui veulent faire bouger les choses. Mais souvent, ils ne sont pas sous le feu des projecteurs et on ne leur donne pas l’aide dont ils ont besoin. Pour moi, le plus important, c’est de montrer que notre génération lutte pour un avenir meilleur. Le moment du changement c’est maintenant et les jeunes s’y investissent".

La jeune Basque n’entend pas s’arrêter là. Après avoir repenser le gaspillage alimentaire, Maitane Alonso aimerait se consacrer plus tard à la recherche sur le cancer.