Espagne: les importantes inondations font une victime en Navarre

Un conducteur est décédé emporté par les flots qui ont inondé les rues de la localité espagnole d’Ezprogui, en Navarre (au nord-est de l’Espagne), a indiqué mardi le gouvernement régional sur Twitter. De fortes pluies se sont abattues sur la région et ont provoqué une crue de la rivière Cidacos.

Le niveau de l’eau a ainsi grimpé de 11 centimètres vers 18h00 à 3,7 mètres vers 22h30, précise le quotidien espagnol El País. Un pic de 4,23 mètres, pour un débit de 275 mètres cubes par seconde, a même été enregistré à Olite, à une trentaine de kilomètres d’Ezprogui.

Il s’agit de la deuxième plus importante crue depuis que les relevés existent. Les plus hauts niveaux avaient été enregistrés en 2007, avec 4,36 mètres. Les communes de Tafalla, Olite et Pueyo, non loin de Pampelune où se déroulent actuellement les traditionnelles courses de taureaux, ont été particulièrement touchées.

Lundi, 31 provinces espagnoles étaient en alerte pour des chutes de grêle, des tempêtes et d’intenses précipitations.