Espagne: le Premier ministre Sanchez dit non à l'indépendance de la Catalogne

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a assuré dimanche que tant que les socialistes seront au pouvoir, "il n'y aura pas d'indépendance en Catalogne", ni de référendum d'auto-détermination, à trois semaines des élections législatives du 28 avril.

"Non c'est non. S'il y a un gouvernement socialiste, il n'y aura pas d'indépendance en Catalogne, il n'y aura pas de référendum sur l'indépendance et ce n'est pas en Catalogne que va se briser la Constitution espagnole, cela ne se produira pas", a déclaré Pedro Sanchez lors d'une réunion du Parti socialiste à Saragosse (nord-est).

Soulignant le caractère anti-constitutionnel d'une éventuelle indépendance catalane et le fait que "la communauté internationale avait tourné le dos aux leaders indépendantistes", en référence à la tentative de sécession d'octobre 2017, Pedro Sanchez a assuré qu'une telle option ne "se produirait pas, surtout et d'abord, parce que les Catalans eux-mêmes ne veulent pas l'indépendance de la Catalogne".

Ces déclarations interviennent après la polémique suscitée par les propos fin mars d'un dirigeant socialiste en Catalogne, Miquel Iceta, qui avait déclaré dans une interview que si "65% des citoyens (catalans) veulent l'indépendance, la démocratie doit trouver un mécanisme pour le permettre".

La droite avait fustigé ces déclarations, affirmant que Pedro Sanchez était en train de "négocier l'indépendance de la Catalogne" avec les séparatistes.