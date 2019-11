Elections du 10 novembre en Espagne : lancement d'une campagne express

Plus

Ce jeudi soir était synonyme de lancement de campagne électorale en Espagne. Tous les grands partis étaient en meeting, il faut tenter de convaincre les électeurs alors que les sondages annoncent que personne ne parviendra à accumuler suffisamment de voix pour obtenir la majorité au Parlement.

Les socialistes voudraient tenter (encore) de trouver une majorité C’est en effet le parti de Pedro Sanchez qui était arrivé en tête du scrutin, en avril dernier, mais sans parvenir à former une coalition gouvernementale. Il était en meeting hier à Séville. "Nous avons des challenges très importants ainsi que des menaces, nous avons besoin d’un gouvernement fort. C’est la raison pour laquelle nous avons un projet politique, nous avons les meilleures équipes, nous avons des idées et le soutien social nécessaire pour y parvenir (..) Les projets des autres c’est de stopper le gouvernement socialiste. Voilà ce que veulent les indépendantistes, l’extrême droite et la droite."

Pedro Sanchez espère convaincre les Espagnols que cette fois il parviendra à former une coalition gouvernementale - © JORGE GUERRERO - AFP

Le Parti Populaire critique le gouvernement sortant Transformer ces élections législatives en référendum sur le gouvernement socialiste sortant, voilà la stratégie du parti de Pablo Casado. Egalement à Séville, il a déclaré hier "Chaque vote qui ne sera pas pour le Parti Populaire rendra possible la formation d’un gouvernement par le Parti Socialiste avec son candidat Pedro Sanchez. Suivra la question "pourquoi sommes-nous ici ?" Si nous évitons un plébiscite et la paralysie (de l’Espagne) nous sommes ici pour faire ce que nous avons toujours fait : gouverner pour chacun et changer les choses pour un mieux." Dans les sondages, le Parti Populaire semble gagner du terrain, notamment grâce à sa position très ferme contre les séparatistes catalans. Mais il n’est pas le seul parti à adopter cette ligne dure, l’extrême droite de Vox suit le même chemin.

Pablo Casado, chef de file du Parti Populaire, en forme dans les sondages - © CRISTINA QUICLER - AFP

L’extrême droite pourrait doubler son nombre de sièges La campagne est très courte puisque le vote aura lieu le 10 novembre prochain. Alors la crise catalane et les violentes manifestations qui ont éclaté éclipsent un peu le reste des enjeux. Ce qu’a bien compris le parti d’extrême droite, Vox. En réunion à Hospitalet de Llobregat, juste à côté de Barcelone, Santiago Abascal a entamé son discours avec ce sujet. "Nous savons que ce qui se passe en Catalogne ne se résoudra pas en un jour, ni même grâce à l’application de la loi. Cela prendra des décennies, des générations pour restaurer ce que ces scélérats ont détruit. Il faudra beaucoup de temps pour restaurer les relations détruites entre les Catalans ainsi qu’entre les Catalans et le reste de l’Espagne." Si les sondages se confirment, Vox pourrait devenir le troisième parti le plus important au Parlement espagnol.

Santiago Abascal en meeting hier près de Barcelone - © PAU BARRENA - AFP

Avec 32% d’indécis, la campagne électorale promet d’être intense même si elle ne dure que 10 jours. Le Parti "Unidas Podemos", l’alliance de plusieurs partis de gauche tentera aussi de tirer son épingle du jeu. Jusqu’à la dernière minute en septembre, ils ont tenté de former une coalition avec le PSOE de Pedro Sanchez. Mais le président du Parti Socialiste et Premier ministre sortant a finalement refusé de leur octroyer des postes ministériels, estimant que les demandes de Pablo Iglesias, le fondateur de Podemos en 2014, étaient excessives. La situation économique plutôt morose sera aussi un élément important dans les débats. Le scrutin du 10 novembre prochain sera le quatrième en quatre ans pour tenter de former une coalition au Parlement afin de former un gouvernement.