Espagne: la police et les secours en mer ont secouru 14 personnes, toutes en vie

Quatorze personnes ont été secourues lundi en Méditerranée au large des Baléares, a annoncé la préfecture de l'archipel espagnol qui a rectifié son bilan après avoir dans un premier temps évoqué onze cadavres repêchés.

La police et les secours en mer ont secouru "un total de 14 personnes retrouvées aux abords de (l'île de) Cabrera, toutes sont en vie", a indiqué la préfecture dans la soirée.

Les secours sondent encore les eaux à la recherche éventuelle de trois personnes qui auraient pu se trouver à bord de la même "embarcation de fortune" qu'empruntent les migrants pour traverser la Méditerranée.

Des occupants du bateau ont affirmé que 17 personnes se trouvaient à bord et que certaines s'étaient jetées à l'eau. Parmi les personnes secourues, trois ont été récupérées dans l'eau et évacuées par hélicoptère, neuf autres ont été retrouvées à bord de l'embarcation et deux autres ont été repêchées par les occupants d'un bateau de plaisance qui avaient averti les secours.

"Aucun victime mortelle n'a été localisée pour le moment", a insisté la préfecture. En début d'après-midi, elle avait parlé d'"environ 17" corps localisés peu après 16H00 HB par un voilier "à l'ouest de l'île de Cabrera" avant de communiquer un "bilan provisoire" de "trois personnes secourues et 11 corps récupérés".

Les autorités ont donné très peu de détails et n'ont pas indiqué de quel endroit ces personnes étaient parties.

Le nombre d'arrivées de migrants, souvent partis d'Algérie, sur l'archipel ou dans le sud-est de l'Espagne, a bondi ces derniers mois. Près de 300 d'entre eux ont ainsi été secourus de lundi à vendredi dernier au large des Baléares.