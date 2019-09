Espagne : la brigade anti-poison des Asturies lutte contre l'empoisonnement des animaux

En Espagne, dans la très belle région des Asturies, on utilise encore des appâts empoisonnés pour attirer les animaux. Une pratique interdite et punissable mais qui persiste au point que 57% du territoire asturien est considéré comme une zone à risque. Des dizaines d’animaux, y compris des espèces protégées, sont morts dans ses montagnes ses dernières années. Alors pour tenter d’éradiquer le problème, une brigade un peu spéciale a vu le jour. Un homme et son chien L’unité canine de détection des poisons est dirigée par Wenceslao Fernández. L’homme consacre sa vie à la formation des chiens de recherche et de sauvetage. Depuis 2010, il lutte contre l’un des problèmes environnementaux les plus néfastes. "Notre mission principale, explique-t-il, consiste à localiser les poisons et les appâts empoisonnés. En bref, protégez l’environnement, protégez la faune, protégez le bétail et au final protégez les gens… Pour qu’ils aient un environnement plus sain et écologique afin qu’ils soient en mesure de laisser leurs enfants jouer dehors parce que cette région est belle."

Petit appât, gros dégâts Un seul appât empoisonné peut tuer une dizaine d’animaux. Alors pour lutter contre ce fléau, la Commission européenne a lancé le projet Life et des hommes comme Wenceslao ont mis sur pied une brigade de chiens expérimentés, aujourd’hui reconnue. Briza et Typhoon ne le savent peut-être pas mais leur travail est essentiel. Ils protègent entre autres les espèces en voie de disparition telles que l’ours brun.

Dissuasion avant tout Wenceslao et ses chiens travaillent toujours en compagnie de volontaires de la protection civile, de gardiens de l’environnement naturel et, parfois, de membres de la garde civile. Dans près de 40% des cas, ils trouvent du poison. Essentiellement de la strychnine, un produit dont la vente est interdite depuis plus de 20 ans mais que l’on peut encore trouver à certains endroits. Leur travail est avant tout dissuasif. Ils se rendent donc fréquemment sur le terrain, inspectent les bois, les vallées, les cabanes de chasseurs. "Et chaque fois qu’il y a un soupçon d’empoisonnement, nous sommes sur place en moins d’une heure", explique Wenceslao. Les poisons purs ou mélangés à des appâts visent généralement le loup. Un animal qui s’attaque à des oiseaux protégés tels que les vautours, les charognards et à des espèces domestiques comme le chien. Si le loup empoisonné mord un chien, ce dernier peut transmettre le produit à son maître. "L’un des plus gros problèmes que nous ayons avec les intoxications c’est la présence de chiens de chasse, de chiens qui vivent avec l’humain. Avant de mourir, ils reviennent chez leur propriétaire, ils lèchent leur propriétaire, après avoir mordu un morceau de viande empoisonné."

Une fois ingéré le poison peut tuer un animal entre 12 et 48h. Le cadavre de Carlota, une vautour femelle empoisonnée en 2018 est l'exemple parfait. Son corps contenait suffisamment de toxiques pour tuer entre 6 et 8 personnes. L'unité canine a retrouvé ses restes alors qu'un ours s'apprêtait à les ingérer. Le travail de la brigade antipoison a permis de traduire certains suspects en justice. Le nez, enfin la truffe, de Briza et Typhoon sont devenus le meilleur antidote contre le poison dans ces vertes montagnes.

