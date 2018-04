Espagne: l'ETA demande pardon aux victimes de ses attentats, dernière étape avant sa dissolution

C'est un communiqué inédit en Espagne: "Nous demandons pardon". Voilà ce qu'écrit l'organisation terroriste basque ETA qui a lutté pendant des années et dans le sang, pour l'indépendance du Pays Basque Espagnol. Henry de Laguérie, le correspondant de la RTBF en Espagne, analyse ce communiqué historique.

Ces regrets et ce respect manifesté aux victimes par l'ETA, c'est un geste historique...

"Oui, en 60 ans d’existence, jamais l’ETA n’avait exprimé le moindre remord. Pas même après l’attentat à la voiture piégée dans un supermarché de Barcelone qui avait coûté la vie à 21 personnes en 1987 ou la mort de plusieurs enfants à Saragosse la même année lors de l’explosion d’un immeuble.

L’organisation terroriste qui a renoncé à la violence en 2011 fait un pas en direction des victimes avec ce communiqué inédit : "Nous avons causé beaucoup de douleur et des dommages irréparables. Nous le regrettons sincèrement". Mais si l'ETA, qui s'en est souvent pris aux forces de l'ordre, exprime ses "regrets" pour toutes les victimes, elle demande plus particulièrement "pardon" aux civils".

Comment cette annonce a-t-elle été accueillie en Espagne ?

"Les réactions sont partagées entre ceux qui saluent un geste sincère et positif, et les autres qui ne voient dans ce communiqué qu’une mise en scène de l’ETA. Cela fait des années que cette demande de pardon était réclamée et pourtant le gouvernement espagnol a réagit froidement. Il n’y voit que la victoire de l’état de droit. Plusieurs associations de victimes ont également du mal à se féliciter de ce communiqué. "Nous n’avons pas besoin de ce pardon", a réagi ce matin l’une des porte-parole.

Pourtant cette annonce est forcément vécue comme un soulagement pour les basques dont le quotidien a été marqué par la violence. L’ETA est responsable de la mort de plus de 800 personnes. Gorka Landaburu est journaliste basque, il a été blessé par un colis piégé de l’ETA. Pour lui cette demande de pardon est une avancée : "Pour moi, c’est positif parce qu’ils reconnaissent enfin les dommages qu’ils ont causés. Ils demandent pardon. Je crois que c’est un communiqué important car ça y est : c’est la fin ! C’est la démonstration que l’ETA a été battue. Elle a perdu. Elle a été battue par la guardia civile, par la police française et par la justice, mais surtout par la société basque, meme si ce fut tardif. On a vaincu le terrorisme, la démocratie a gagné".

Cette demande de pardon est-elle la dernière étape avant la dissolution ?

"Oui. Le 4 mai prochain, l’organisation terroriste devrait annoncer sa dissolution définitive. Cela aura lieu au Pays Basque français. Avec cette disparition et ces excuses formulées aujourd’hui, la question du rapprochement des 350 détenus de l’ETA dans des prisons basques va revenir à l’ordre du jour. La très grande majorité d’entre eux sont aujourd’hui incarcérés dans des établissements pénitentiaires à l’autre bout de l’Espagne ou en France. Des détenus pourraient également bénéficier d’un aménagement de leur peine. La société basque quant à elle va pouvoir poursuivre l’important travail de réconciliation dans lequel est s’est lancée il y a déjà plusieurs années".