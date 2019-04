Espagne: journée électorale décisive pour Pedro Sanchez

Les Espagnols ont commencé à voter dimanche dans des législatives anticipées convoquées par le président du gouvernement socialiste et favori Pedro Sanchez. Les bureaux de vote ont ouvert à 9h00 et fermeront à 20h00 avant l'annonce des résultats dans la soirée.

Ce dimanche matin, le vote s'est déroulé sans incident notable, à l'exception de quelques graffitis dans certains QG de partis politiques, du manque de matériel électoral ou d'assesseurs qui ont du être remplacés par les premiers électeurs.

Une première estimation de la participation est attendue à 14h30.

Risque de blocage

Le chef du gouvernement joue sa crédibilité : l'Espagne vote pour la troisième fois en 3 ans et demi et les sondages le donnent en tête, mais il doit faire face à une résurgence historique de l'extrême droite plus de 40 ans après la mort du dictateur Francisco Franco.

Jusqu'ici Pedro Sanchez n'avait pas été élu pour prendre la direction du gouvernement : il est arrivé au pouvoir en juin à la faveur d'une motion de censure contre le conservateur Mariano Rajoy (Parti Populaire, PP).

Les sondages ne lui prédisent pas de majorité absolue (une compilation de sondages accorde 28,8% à son PSOE), ce qui obligera tous les partis à chercher à former des coalitions, avec un parlement plus fragmenté que jamais depuis l'irruption en 2015 de Podemos, à gauche, et de Ciudadanos, au centre-droit, et de plus polarisé par la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.

Pour toutes ces raisons, les leaders de centre-gauche Pedro Sánchez (PSOE) et Pablo Iglesias (Podemos), mais aussi Albert Rivera (Ciudadanos) espèrent une importante participation qui pourrait leur offrir une majorité suffisante.

Pedro Sanchez a voté ce dimanche.