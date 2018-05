Espagne: des milliers de personnes manifestent pour la suppression de la tauromachie

En Espagne, des milliers de personnes ont manifesté dimanche pour une interdiction de la tauromachie sur tout le territoire. "La corrida, c'est une honte", pouvait-on notamment lire sur les calicots.

Selon le mouvement "la tauromachie, c'est de la violence", principale des 17 organisations manifestantes, plus de 40.000 personnes ont défilé pour réclamer la suppression du patrimoine culturel de tous les spectacles incluant des taureaux, pour l'interdiction de tels spectacles financés par de l'argent public et pour une législation plus sévère en matière de bien-être animal.

Les manifestants exigeaient aussi qu'on interdise aux mineurs d'âge l'accès aux spectacles avec des taureaux et l'interdiction d'inscriptions d'enfants dans des écoles de toreros.

Le gouvernement conservateur avait abaissé à 10% en 2017 la TVA imposée sur les combats de taureaux. Cette tradition est inscrite depuis 2013 au "patrimoine culturel" du pays.