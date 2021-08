Espagne : des dizaines de villages en manque d’eau potable à cause de la pollution

Dans le village espagnol de Lastras de Cuéllar, les nitrates et l’arsenic rendent depuis six ans l’eau imbuvable pour les habitants. Alors, chaque lundi, ils défilent sur la place principale pour récupérer des packs d’eau financés en partie par la mairie. 63 communes sont concernées.

De l’eau en bouteille pour préparer un café

A Lastras, Alejandro Martín, 17 ans, aide son grand-père de 95 ans à ramener la précieuse eau minérale avant de la verser dans une casserole pour préparer un café.

"Pour moi, cela n’a aucun sens : devoir aller chercher des bouteilles chaque semaine, alors que nous avons des robinets et de l’eau courante à la maison. C’est assez grave. Parce que nous gaspillons de l’argent en achetant des bouteilles en plastique. Ça coûte cher et nous devons ensuite les ramener (à la maison), et dans notre cas, nous sommes jeunes, mais la majorité des habitants de ce village sont âgés", s’indigne Alejandro.

Dehors, des bouquets et des guirlandes de bouteilles en plastique sont suspendus aux balcons où des banderoles exigent l’accès à l’eau potable. "Ce n’est pas normal au XXIe siècle", s’emporte Mercedes Rodríguez, 41 ans, membre d’un collectif d’habitants.

"De l’arsenic et des nitrates apparaissent dans l’aquifère. On nous a dit que c’est à cause du filtrage des pluies, du manque de pluie, de la consommation humaine… Et nous avons également eu un réseau de drainage déficient parce que nous avions un réseau de tuyaux en plomb dans le village, et ces tuyaux fuyaient et donc on perdait plus de débit qu’on en consommait.", explique Mercedes Rodriguez.

Sécheresse et pollution agricole