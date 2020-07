Espagne: confinement peu suivi à Saragosse, vers une reprise des contrôles dans les Baléares

L’Espagne fait face à la crainte d’une deuxième vague de l’épidémie de Covid-19. Les contagions repartent à la hausse. Quatre millions de personnes sont appelées depuis vendredi à rester chez elles dans la région de Barcelone mais sans obligation juridique. Pareil à Saragosse, en Aragon voisin. Et là les appels à ne pas se déplacer inutilement semblent peu suivis, selon l’agence de presse EFE.

Les 133.285 mouvements d’entrée et de sortie de véhicules à Saragosse enregistrés ce samedi montrent en effet le peu de suivi des recommandations formulées par les autorités du gouvernement aragonais pour un "auto-confinement" volontaire de la population face à l’augmentation de l’épidémie. Ces mouvements sont cependant en baisse de 9% par rapport au samedi 11 juillet et de 8% par rapport au samedi 4 juillet, selon les statistiques officielles.

Selon les données officielles, l’Aragon compte 7384 cas confirmés de personnes contaminées. La communauté autonome frontalière de la France compte 915 décès, loin des 5678 morts catalans ou des 8445 morts madrilènes.

Baléares : demande de contrôles aux entrées et de quarantaines pour voyageurs à risque

Les îles Baléares, elles, demandent au ministère de la Santé de reprendre les contrôles sanitaires aux points d’entrée des îles (essentiellement Majorque et Ibiza, et Formentera dans une moindre mesure) pour les passagers en provenance d’Espagne et de l’espace Schengen, annonce El Pais.

Les autorités locales souhaitent également des quarantaines obligatoires pour les passagers qui arrivent sur les îles en provenance d’endroits à forte incidence du virus.

Enfin en Catalogne, la Generalitat a aussi étendu les restrictions sociales aux communes de Gérone de Figueres, Vilafant et à la ville de Sant Feliu de Llobregat, à Barcelone. Les mesures, qui nécessitent une autorisation judiciaire, s’inscrivent dans la lignée de celles prises pour 13 autres localités dans lesquelles il est recommandé aux résidents de ne pas quitter leur domicile, sauf pour des raisons essentielles.

La Catalogne a signalé ce samedi 944 nouveaux cas positifs de Covid-19.

La vigilance reste de mise en Aragon et Catalogne. Pour rappel, il est possible pour les Belges de se rendre en Espagne, tout en observant les recommandations et les limitations données par les Affaires étrangères.