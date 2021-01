Espagne, Arménie, Hong-Kong, Michigan : des parlements envahis comme le Capitole à Washington

Plus

Un parlement envahi, des députés qui s’abritent ou sont évacués, des cris et la confusion. Ce qui s’est passé mercredi à Washington, lorsque les partisans de Donald Trump ont marché sur le Capitole, rappelle des précédents, ailleurs dans le monde et dans l’histoire récente. Des parlements et des lieux de pouvoir ont déjà été investis par la foule ou par des militaires, à l’occasion de coups d’état réussis ou avortés. Retour en arrière.

Espagne, 1981 Nous sommes au début de l’année 1981. L’Espagne est devenue une démocratie après le décès du dictateur Franco, six ans plus tôt. Mais des militaires refusent la monarchie parlementaire établie par le roi Juan Carlos. Le 23 février, à 18 h 21, des hommes de la Guardia civil, menés par le lieutenant-colonel Antonio Tejero font irruption au Congrès, au moment de l’investiture de Leopoldo Calvo-Sotelo (Union du centre démocratique) à la tête du gouvernement espagnol. La télévision filme la scène, surréaliste. Les députés sont en plein vote lorsqu’ils voient débarquer des hommes en arme. Ils tirent une rafale dans le plafond. 40 ans plus tard, les impacts sont toujours là, en souvenir de cette nuit où le pays a failli basculer. Sur le moment, les représentants du peuple se cachent derrière leur pupitre, d’autres résistent, soit en tentant de raisonner les insurgés soit en restant assis, impassibles face aux événements. L’assemblée et le personnel seront séquestrés pendant plusieurs heures. Ce coup d’Etat du "23-F", comme on dit en Espagne, se soldera par un échec, après un message télévisé historique du roi Juan Carlos. Les instigateurs de cette tentative de renversement du pouvoir seront condamnés : il s’agit des généraux Alfonso Armada, Jaime Milans del Bosch et du lieutenant-colonel Antonio Tejero.

Arménie, 2020 Beaucoup plus récemment, le conflit dans le Haut-Karabakh, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, s’est soldé par un cessez-le-feu et un accord de fin des hostilités signés le 9 novembre sous l’égide de la Russie. Refusé par une partie de la population arménienne ! La raison : ce texte consacre la victoire de l’ennemi azerbaïdjanais, soutenu par la Turquie. Le 10 novembre, au petit matin, une foule investit le parlement dans la capitale Erevan. Des dizaines de protestataires pénètrent par effraction dans le bâtiment, brisant portes et fenêtres, et cassant des meubles. Ils exigent de voir le Premier ministre. Le président du parlement est molesté. La police doit intervenir pour faire évacuer les lieux.

Hong-Kong, 2019 La situation à Hong-Kong, ex-enclave britannique aujourd’hui sous contrôle de Pékin, est régulièrement tendue. En 2019, le 1er juillet, date anniversaire de la rétrocession du territoire à la Chine, des manifestants hostiles au gouvernement local pénètrent de force dans le parlement, le Conseil législatif. Ils déploient le drapeau hongkongais de la période britannique et réclament l’abandon des projets de lois liberticides. Ils portent des masques, des casques et des boucliers : ils sont prêts à en découdre avec les forces de l’ordre.

Serbie, 2000 et 2020 En octobre 2000, le régime de Slobodan Milosevic tombe sous la pression de la population. Le leader de Serbie doit fuir Belgrade et laisser sa place à Vojislav Kostunica, le chef de l’Opposition démocratique de Serbie (DOS). Dans des images filmées par les journalistes sur place, on peut voir une foule envahir le parlement serbe et y mettre le feu, comme pour réduire en cendres la dictature.

En juillet 2020, il y a quelques mois à peine, la crise du coronavirus pousse les autorités serbes à imposer un confinement. Des citoyens refusent et décident de protester devant le parlement de Belgrade. Ils sont des milliers à vouloir pénétrer de force dans le bâtiment, protégé par les forces de l’ordre et à réclamer la démission du président Aleksandar Vucic.

Equateur, 2019 En octobre 2019, l’Equateur est en proie à un large mouvement de contestations. La population proteste depuis une semaine contre la hausse des prix des carburants. La tension monte d’un cran lorsque le Parlement est envahi. Cela ne dure que quelques minutes mais les manifestants sont parvenus à montrer au pouvoir de quoi ils sont capables. A la suite de ces événements, le président Lenin Moreno ordonnera un couvre-feu nocturne à Quito, la capitale. La tension ne faiblira pas pour autant.

Équateur : une grève paralyse le pays - JT 19h30 - 09/10/2019 A la suite des manifestations qui agitent, depuis quelques jours, l'Equateur, les Affaires étrangères belges conseillent aux voyageurs de rester à l'écart des manifestations, des rassemblements de foule et des lieux occupés par les grévistes. Les manifestations se déroulent déjà depuis 6 jours. Ce sont les mesures prises par le FMI qui poussent le gouvernement à prendre des mesures de restrictions.

Irak, 2016 L’Irak est une poudrière. Le pays est sorti de la dictature de Saddam Hussein, a connu l’invasion américaine, l’Etat islamique, la difficile mise en place d’une transition et d’un gouvernement alliant plusieurs ethnies… C’est un pays instable. En avril 2016, une crise politique majeure pousse la population à prendre d’assaut le Parlement à Bagdad, situé dans la zone ultra sécurisée de la capitale. A l’intérieur, ils crient et chantent. Ils brandissant des drapeaux irakiens mais aussi de l’influent chef chiite Moqtada Sadr. Des images impressionnantes.

Le parlement irakien pris d'assaut par les manifestants - 30/04/2016 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Michigan, 2020 Et si les manifestants de ce mercredi à Washington s’étaient inspirés d’un précédent envahissement, survenu dans l’Etat du Michigan, quelques mois plus tôt. Le 1er mai 2020, des manifestants marchent sur le Capitole du Michigan, le parlement local pour protester contre le confinement décrété par le gouverneur démocrate Gretchen Whitmer. Certains sont armés : ce n’est pas interdit dans l'enceinte du bâtiment. Pour se protéger d’éventuels dérapages, des sénateurs portent des gilets pare-balles. Malgré la violence de leur action, les anti-lockdown ne parviendront pas à descendre dans l’hémicycle, la police leur fait face. Ce n’est pas la première fois que des manifestants s’opposent aux mesures de confinement prises dans le Michigan. Une précédente action consistant en un rassemblement en voiture avait été saluée par Donald Trump. Il avait tweeté "Liberate Michigan" (Libérez le Michigan). Certains lui avaient alors reproché de lancer des appels à l’insurrection. C’est ce qui est à nouveau reproché au président sortant, suite à son discours de mercredi devant le Capitole. En tout cas, les images du 1er mai 2020 font penser aux scènes surréalistes filmées ces dernières heures.