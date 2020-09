Espagne : 1,3 million d'euros saisis dans une voiture immatriculée en Belgique

Une sacrée somme dont la provenance reste inconnue! Ce jeudi, la Guardia civil espagnole a annoncé l'arrestation d'un ressortissant belge et de deux ressortissants turcs. Dans le coffre de leur véhicule immatriculé dans notre pays, plus de 1,3 million d'euros en différentes coupures! L'interpellation du véhicule et de ses occupants a eu lieu lors d'un contrôle de police sur l'aire de repos Baix Ebre sur l'autoroute AP-7, près de l'Aldea (Tarragone). Cet aire de repos située le long d'une autoroute côtière est très fréquentée pendant l'été.

Les faits remontent au 31 août

Les faits remontent au lundi 31 août dernier. Les policiers arrêtent le véhicule. A son bord, les trois occupants et leurs effets personnels. Deux valises intriguent. Elles sont minutieusement fouillées. A l'intérieur, des vêtements mais aussi plusieurs liasses de billets de valeurs différentes. 10, 20, 50 euros: au total, plus de 1.375.740 euros! Les forces de l'ordre n'en reviennent pas et décident d'interpeller les trois hommes.

Interrogé, le ressortissant belge, se déclarant seul responsable de cette somme, n'a pas pu expliquer l'origine de cette somme. Ce qui est sûr, c'est qu'il était en infraction avec la loi espagnole sur les mouvements de monnaies. Une loi de 2010 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme impose d'établir une déclaration lorsque des mouvements concernent des montants égaux ou supérieurs à 100.000 euros.