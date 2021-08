Esclavage : le Canada marque officiellement le "Jour de l’émancipation"

Le Canada a marqué, pour la première fois officiellement dimanche, le "Jour de l’émancipation" qui commémore l’entrée en vigueur en 1834 de la loi sur l’abolition de l’esclavage dans l’Empire britannique.

La Chambre des Communes et le Sénat canadien avaient voté à l’unanimité en mars dernier pour souligner cette date et désigner le 1er août comme Jour de l’émancipation au Canada.

"Aujourd’hui, nous reconnaissons et honorons les personnes d’ascendance africaine pour leur courage, leur détermination et leur résilience face aux effets dévastateurs de la traite transatlantique", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué, notant que cette journée "représente le point culminant de décennies d’activisme au sein des communautés noires et alliées".

L’héritage du racisme envers les Noirs est toujours présent aujourd’hui

Cette date était déjà commémorée depuis longtemps dans des communautés afro-canadiennes au Canada, mais c’est la première fois que cette journée est reconnue au niveau national. La Province d’Ontario marque officiellement le Jour de l’émancipation depuis 2008 et la ville de Vancouver (ouest) depuis l’an dernier.

