Esclavage et Coronavirus : des millions d'enfants seront contraints de travailler

La carte indique la prévalence de l'esclavage dans 167 pays - © globalslaveryindex.org/

La Corée du Nord tient la première place de ce classement de 167 pays. Plus de 2,6 millions de personnes y sont soumises au travail forcé. Mais l'esclavage moderne est le plus répandu sur le continent africain. Parmi les pays les plus touchés, il y a l’Érythrée, la République Centrafricaine, la Mauritanie et le Sud-Soudan. L'OIM a dénoncé l'existence de véritables "marchés d'esclaves" en Libye, où les migrants sont vendus entre 200 et 500 dollars. Ces personnes sont notamment vendues sur des places publiques ou dans des garages. Les trafiquants s'emparent de ces migrants, les femmes deviennent des esclaves sexuelles. En Asie, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Ouzbékistan, le Bangladesh, le Cambodge et l'Iran sont parmi les mauvais élèves. Rien qu'en Inde, près de 8 millions de personnes sont contraintes au travail forcé.