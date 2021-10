Eruption volcanique à La Palma : le plus puissant séisme depuis six semaines secoue l'île

L'île de La Palma, sur l'archipel des Canaries, a été secouée par le plus fort tremblement de terre depuis l'éruption volcanique il y a près de six semaines. Le séisme a été enregistré à une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter.

Les secousses ont été ressenties tôt samedi matin à La Palma ainsi que dans plusieurs villes aux alentours, rapporte la chaîne publique RTVE. Aucun dégât important n'a toutefois été signalé.

Depuis l'éruption volcanique, des dizaines de secousses surviennent chaque jour à La Palma. L'épicentre de ces tremblements de terre se situe à une profondeur d'environ 30 kilomètres. Pour les experts, ces séismes ne sont dès lors pas très dangereux.

Le volcan, qui se situe dans la partie sud de La Palma, restera actif pendant un certain temps encore, prédisent les scientifiques. L'activité sismique du volcan n'est pas pour autant une mauvaise nouvelle pour l'économie de la petite île espagnole de quelque 85.000 habitants, le volcan étant devenu une attraction touristique, souligne RTVE.

Le volcan du parc naturel de Cumbre Vieja est entré en éruption le 19 septembre, après un sommeil de 50 ans. La coulée de lave incandescente et les pluies de cendres ont depuis causé d'importants dégâts aux bâtiments, aux infrastructures et aux plantations de bananes. Plus de sept milliers de personnes ont dû quitter leur domicile par mesure de précaution. Jusqu'à présent, personne n'a été grièvement blessé.