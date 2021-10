Éruption du volcan Nyiragongo en RDC : les conditions de vie des sinistrés toujours "tragiques"

Quatre mois se sont écoulés depuis l'éruption soudaine du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais plus de 4.000 ménages qui ont vu leurs maisons consumées par la lave vivent toujours dans des conditions "misérables et tragiques".

Ceux qui ont trouvé refuge dans un site installé dans la cour de l'école primaire Kayembe, dans le territoire de Nyiragongo au nord de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, vivent toujours dans des abris de fortune, sans assistance alimentaire et encore moins sanitaire du gouvernement congolais.

Des familles sont entassées dans des maisonnettes et exposées aux maladies. Huit décès ont été répertoriés parmi ces sinistrés suite aux mauvaises conditions de vie, d'après la société civile locale. Cette dernière regrette l'inaction du gouvernement malgré le déploiement des délégations au lendemain de l'éruption volcanique survenue le 22 mai dernier.

Bien plus, se trouvant abandonnés et livrés à eux-mêmes, ces victimes de la catastrophe naturelle se livreraient maintenant au vol et à la prostitution pour survivre. Au moins cinq mineures sont tombées enceintes et une dizaine de jeunes ont été pris la main dans le sac, déplore la société civile locale qui interpelle les autorités.

"Le gouvernement abandonne ces sinistrés. Leurs conditions de vie ne sont pas totalement bonnes, ça fait même plusieurs jours que certains d'entre eux n'ont pas mangé. Nous comptons aujourd'hui au moins cinq jeunes filles de 14 ans qui sont enceintes et d'autres jeunes se livrent au vol pour survivre", déclare à la RTBF Jean-Claude Mambo Kawaya, président de la société civile du territoire de Nyiragongo.

"Les sinistrés commencent aussi à se battre pour la nourriture. Donc, vous comprendrez que la situation empire", poursuit-il.

Ces habitants qui manquent de tout témoignent que ça fait aujourd’hui deux mois qu’ils n’ont rien reçu de la part du gouvernement. Dans les maisons de fortune, on peut même retrouver des familles de plus de cinq personnes sur un espace d’à peine cinq mètres carrés.