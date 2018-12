Éruption de l'Etna: la colonne de cendres se répand et survole l'île de Malte (image satellite)

L'Etna est entré en éruption lundi en crachant une importante colonne de cendres, obligeant à fermer l'espace aérien aux alentours, tandis que la zone du volcan sicilien était secouée d'une multitude de petits séismes.

Cette image satellite en haute résolution a été captée le 26 décembre par le satellite Terra de la NASA. On y voit la colonne de cendres qui s’échappe de l’Etna (en bleu) et qui se répand en cône vers le sud-sud-ouest et survole l’île de Malte (en rouge).

Mercredi, 28 personnes ont été blessées dans le séisme de magnitude 4.8, qui s'est produit près du volcan sicilien. Près de 400 personnes sont encore en hébergement d'urgence.