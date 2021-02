Eruption de l’Etna ce mardi : de la terreur et des images époustouflantes

Sicile : une éruption de l'Etna provoque la fermeture de l'aéroport de Catane - 17/02/2021 L’aéroport de Catane en Sicile a été fermé après une nouvelle éruption de l’Etna qui a émis de la lave et de la fumée depuis un cratère assez récent. L’Etna est le plus grand volcan actif d’Europe et l’aéroport de Catane se trouve à 60 kilomètres de celui-ci. Une éruption suivie d’un tremblement de terre survenue voici près de deux ans avait causé d’importants dégâts. Des dizaines de personnes avaient été blessées et 1600 maisons avaient été endommagées.