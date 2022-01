Eruption d'un volcan sous-marin à Tonga : un premier décès est confirmé

Un premier décès a été confirmé dans les îles Tonga après la puissante éruption sous-marine qui a provoqué un tsunami ce weekend.

Une Britannique de 50 ans, Angela Glover, emportée par le tsunami aux Tonga après avoir essayé de sauver les chiens de son refuge, a été retrouvée morte, a déclaré sa famille sur la BBC. Elle est le premier décès répertorié dans le pays. Son mari pour sa part a survécu en s'accrochant à un arbre.

Deux femmes s'étaient également noyées samedi au Pérou, emportées par de fortes vagues consécutives à l'éruption. Deux Mexicains résidant aux Tonga ont demandé "de l'aide pour quitter l'île", a indiqué lundi une proche, sans plus de détail sur la situation locale.

La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont envoyé des avions militaires de reconnaissance pour essayer d'évaluer depuis le ciel l'ampleur des dommages et déterminer quels sont les besoins les plus urgents.