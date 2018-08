Erdogan soutient Maduro après l'"attaque" contre lui

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu au téléphone lundi avec son homologue vénézuélien Nicolas Maduro et lui a apporté son soutien après "l'attaque" aux drones dont il a été la cible selon Caracas.

"Au cours de cet entretien téléphonique, le président Erdogan a adressé au président Maduro (...) ses meilleurs voeux à la suite de l'attaque" de samedi, ont rapporté des sources présidentielles turques.

M. Erdogan a aussi "exprimé ses meilleurs voeux" de rétablissement "aux soldats qui ont été blessés" lors de l'incident, ont indiqué ces sources.

Sept soldats ont été blessés lors de l'incident survenu samedi à Caracas, a indiqué le ministre vénézuélien de l'Intérieur Nestor Reverol.

Selon les autorités vénézuéliennes, un attentat visant à tuer le président Maduro a été commis avec deux drones chargés d'explosif lors d'une cérémonie militaire samedi dans le centre de Caracas.

MM. Maduro et Erdogan sont devenus de plus en plus proches ces derniers temps alors que les relations de la Turquie avec les puissances occidentales se sont détériorées et que le gouvernement bolivarien du Venezuela reste un adversaire des Etats-Unis.

M. Maduro a assisté en juillet à Ankara à l'investiture de M. Erdogan pour un nouveau mandat présidentiel. Il l'a salué à cette occasion comme "un ami du Venezuela et un leader du nouveau monde multipolaire".

Le président vénézuélien a aussi été un hôte surprise, car non musulman, au sommet des dirigeants islamiques organisé par M. Erdogan en décembre 2017 pour rejeter la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël par les Etats-Unis.