Equateur: Mora et Quinteros, le couple marié le plus vieux au monde

De temps en temps, Julio Mora vole un baiser à sa femme Waldramina Quinteros. Ces deux enseignants à la retraite de respectivement 110 et 104 ans s’aiment comme au premier jour. Ils se sont mariés en cachette, contre l’avis de leurs familles, le 7 février 1941.

Nous n’avons jamais pensé à divorcer

Mora et Quinteros vivent dans la partie centre nord de Quito, la capitale de l’Equateur. C’est dans ce quartier animé qu’ils ont élevé leurs cinq enfants. Ils sont maintenant grands-parents de 11 petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants et neuf arrière-arrière-petits-enfants.

"Jamais divorcé ! Nous n’avons jamais pas pensé à ça !", assure Quinteros.

Au début de l’année, l’un des petits-enfants de l’heureux couple a suggéré que ses grands-parents pourraient faire partie des couples les plus âgés du monde. Leur fille Cécilia s'est alors prise au jeu. Elle a envoyé au Guinness World Records tous les documents demandés. Cette semaine, le couple équatorien est officiellement entré dans le livre des records comme mari et femme, les plus âgés du monde.

Mora et Quinteros fêteront l’événement en famille, puis se rendront au cinéma ou au théâtre comme ils le font depuis 79 ans.