Equateur: le prix du carburant a doublé, le pays paralysé par des grèves et l'état d'urgence

Un manifestant dans les rues de Quito - © RODRIGO BUENDIA - AFP

Equateur : affrontements entre police et manifestants - 04/10/2019 Le président de l'Equateur, Lenin Moreno, a décrété jeudi l'état d'urgence dans tout le pays, paralysé par des grèves et des blocages contre une hausse du prix du carburant de plus de 100%, qui ont fait une trentaine de blessés. Dans un mouvement d'une ampleur inédite depuis 2007, le secteur des transports s'est mis en grève jeudi dans plusieurs régions du pays, et le mouvement va se poursuivre.