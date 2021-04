Equateur : la Cour constitutionnelle dépénalise l'avortement en cas de viol

La Cour constitutionnelle d’Equateur a résolu ce mercredi de dépénaliser l’avortement en cas de viol, a annoncé le Défenseur du peuple, Freddy Carrion, chargé de la protection des droits humains.

Cette décision entraîne la modification de la loi qui jusqu’ici n’autorisait l’avortement en cas de viol que si la femme souffrait d’un handicap mental.

La résolution de la Cour "qui dépénalise l’avortement en cas de viol est possible grâce aux femmes et aux collectifs féministes qui ont lutté pour une société plus juste et égalitaire. Sans elles, ce qui aujourd’hui est loi n’aurait pas été possible", a souligné Freddy Carrion sur son compte Twitter.