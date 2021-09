Equateur: au moins 29 morts dans une nouvelle émeute dans une prison

Au moins 29 personnes ont perdu la vie et 42 autres ont été blessées dans des affrontements entre police et détenus dans une prison au sud-ouest de l'Equateur. L'émeute a duré près de six heures, selon les autorités qui en ont fait part mardi.

Le parquet équatorien a "ouvert une enquête pour la mort de 29 personnes privées de liberté pendant les affrontements" mardi dans une prison de Guayaquil, a-t-il annoncé sur Twitter, faisant également état de 42 détenus blessés.

Six des prisonniers tués "auraient été décapités", a ajouté le parquet.

L'autorité pénitentiaire du pays a affirmé que des "incidents avec des détonations et des armes à feu" ont été enregistrés dans une prison dans le port de Guayaquil en matinée.

C'est une bagarre entre des gangs criminels dans la prison qui a donné lieu à l'émeute. La police a été déployée pour reprendre le contrôle du pénitencier.

Les éruptions de violence dans les prisons équatoriennes se multiplient depuis plusieurs mois.

En septembre dernier, des membres présumés de gangs s'en sont pris à la même prison avec des drones armés. En juillet, 21 personnes ont été tuées dans les prisons de Cotopaxi et Guayaquil.

En février, des clashs entre détenus de gangs différents avaient même fait jusqu'à 79 morts.

Les prisons équatoriennes sont surpeuplées et hébergent 39.000 détenus pour 30.000 places.