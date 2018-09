Épidémie de pneumonie dans le nord de l'Italie, plus de 150 cas en une semaine

Les autorités italiennes ont lancé une alerte sanitaire autour de Brescia après avoir enregistré plus de 150 cas de pneumonie cette semaine dans cette région du nord de la péninsule.

Les urgences des hôpitaux de plusieurs communes au sud et à l'est de Brescia ont recensé 121 cas de pneumonie, a expliqué à la télévision Giulio Galera, responsable sanitaire à la région Lombardie, et une enquête auprès des médecins généralistes a relevé au moins une trentaine d'autres personnes touchées mais pas passées par les urgences.

Selon les médias locaux, des autopsies vont être menées sur une femme de 69 ans et un homme de 85 ans décédés cette semaine pour déterminer s'ils ont été affectés par l'épidémie.

La pneumonie peut être d'origine bactérienne ou virale et les autorités soupçonnent la présence d'un virus dans l'eau.

En attendant, les services sanitaires de la province ont appelé les habitants à des mesures de précaution: désinfecter les filtres des robinets ou les tuyaux de douche et laisser couler l'eau chaude en ouvrant les fenêtres avant d'utiliser l'eau courante, en particulier après une absence prolongée du domicile.