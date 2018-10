Epidémie d'Ebola en RDC: la Commission européenne redouble d'efforts

L'épidémie du virus ebola qui a fait plus de 135 morts depuis août en République démocratique du Congo (RDC) n'est pas encore sous contrôle, raison pour laquelle la Commission européenne a débloqué lundi 7,2 millions d'euros supplémentaires, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Les efforts européens face à cette crise s'élèvent ainsi à 12,83 millions d'euros en 2018. Le soutien de l'UE comprend l'expertise technique, les services aériens humanitaires, le financement de la recherche et l'assistance humanitaire, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les autorités congolaises.

Le financement de l'Union doit aider les organisations partenaires sur place à déployer des capacités d'appoint dans les zones affectées, ainsi qu'améliorer la surveillance et les capacités de suivi des victimes d'Ebola, notamment les cas précoces.

Il couvrira également la communication avec les communautés affectées sur les risques et les comportements pour prévenir la propagation de l'épidémie, y compris un soutien psychosocial et une préparation pour des funérailles sûres et dignes.

16.200 vaccinés

Cette dixième épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC. Depuis, l'épicentre de l'épidémie s'est déplacé à Beni, fief du groupe armé ADF (Allied Democratic Forces) qui multiplie les attaques contre des civils, compliquant la riposte sanitaire.

Les autorités congolaises ont déclaré dernièrement faire face désormais à "une deuxième vague" de l'épidémie. Plus de 16.200 personnes ont déjà été vaccinées.

L'épidémie d'Ebola la plus grave de l'histoire a frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11.300 morts sur quelque 29.000 cas recensés, à plus de 99% en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. L'OMS avait alors été vivement critiquée pour la lenteur de sa réaction.