Environnement, santé, culture : faut-il accepter le mécénat des ultra-riches ?

Géants de l’internet, du pétrole ou de l’agroalimentaire multiplient les promesses de réduire leur empreinte environnementale et de s’adapter à une économie bas-carbone. Mais les spécialistes préviennent que nombre de ces annonces relèvent davantage du "greenwashing" (écoblanchiment). "Le greenwashing, c’est de la désinformation, un brouillage de la réalité", soulignait la patronne de Greenpeace Jennifer Morgan en janvier à Davos,"compte tenu de l’urgence climatique, nous n’avons plus de temps pour le baratin ou l’hypocrisie".

Les manifestations pour la protection de l’environnement et contre les grandes sociétés polluantes se sont multipliées partout dans le monde, notamment sous la houlette d’associations comme Greenpeace, de la militante suédoise Greta Thunberg ou du mouvement Extinction Rebellion. Amazon a ainsi été la cible de plusieurs actions visant à dénoncer la surconsommation et les conséquences écologiques du "Black Friday" en novembre, une des grandes journées de promotion qui contribuent aux revenus colossaux de la multinationale.

Cette annonce survient 20 jours après que 300 employés d’Amazon ont signé des critiques contre leur groupe, notamment au sujet de sa politique environnementale. Amazon, qui a bâti son succès sur un énorme réseau logistique de transport routier pour assurer des livraisons de plus en plus rapides, est un gros producteur de gaz à effet de serre, les principaux responsables du changement climatique.

"Nous n’avons pas à accepter ni à remercier la générosité, l’altruisme ou la charité de qui que ce soit", avait alors affirmé l’Association pour la défense de la santé publique d’Aragón, suivie par celles du Pays basque, de Galice ou des Canaries, appelant les régions à boycotter les dons de M. Ortega. "Ce que les régions doivent faire, c’est rassembler des sources de financement public à partir du budget de l’Etat" affirmait Manuel Martín, le président de la Fédération des associations pour la défense des services de santé publique. "Les dons ont une fin et provoquent des inégalités. Nous avons un modèle redistributif qui fonctionne, et l’administration doit décider comment elle utilise l’argent, sans interférence."

En 2017, la donation du fondateur de Zara aux hôpitaux publics divisait l’Espagne. La fondation Amancio Ortega offrait 320 millions d’euros aux établissements publics de santé. Mais le milliardaire espagnol, sensible pour des raisons privées à la cause de la lutte contre le cancer, posait une condition à son don : que l’argent soit exclusivement utilisé pour faire de nouvelles recherches pour lutter contre le cancer.

Ainsi, si certains se demandent si ce type de mécénat, très souvent avantageux fiscalement, ne relève pas d’une forme d’hypocrisie de la part des plus nantis, d’autres s’inquiètent sur le pouvoir démesuré de l’argent qui offrirait à quelques ultra-riches un rôle majeur dans le fonctionnement de la société, au détriment du processus démocratique. Ces dons financiers distribués de manière arbitraire à certaines causes pourraient ainsi déséquilibrer les secteurs concernés. Les plus grosses fortunes de la planète bénéficient souvent d’optimisations fiscales qui leur permettent d’éluder une partie de l’impôt. Le paiement juste de l’impôt permettrait d’utiliser ces fonds par les autorités publiques de manière démocratique.

Le malaise de Notre-Dame

L’incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019, est un dernier exemple du malaise que peut provoquer le mécénat privé. Devant l’afflux vertigineux des dons pour reconstruire Notre-Dame l’an dernier, de nombreuses voix dénonçaient une générosité sélective en France, alors que les "gilets jaunes" réclamaient depuis des mois dans la rue une hausse de leur pouvoir d’achat et que l’aide aux plus démunis était en baisse.

"S’ils sont capables de donner des dizaines de millions pour reconstruire Notre-Dame, qu’ils arrêtent de nous dire qu’il n’y a pas d’argent pour satisfaire l’urgence sociale", clamait Philippe Martinez de la CGT.

Un débat qui traduit en réalité le sentiment d’injustice que ressent une partie toujours plus grande de la société face au phénomène croissant d’écart abyssal entre les plus grandes fortunes de la planète et les citoyens. Et certains de craindre l’arrivée imminente d’une nouvelle lutte des classes.