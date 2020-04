Environ 4500 Belges sont encore coincés à l’étranger et attendent un rapatriement

Depuis le début de la crise du coronavirus, plus de 6000 citoyens belges bloqués à l’étranger ont été rapatriés dans leur pays. Selon les estimations des affaires étrangères, il en resterait encore 4500 qui souhaitent rentrer en Belgique.

"C’est une crise mondiale, c’est impossible de faire rentrer tout le monde d’un coup, mais nous faisons tout notre possible rapatrier nos concitoyens le plus rapidement possible", lance Karl Lagatie, porte-parole du SPF Affaires étrangères.

Selon lui, environ 4500 Belges souhaitent rentrer dans leur pays, mais il s’agit d’une estimation, met-il en garde : "Nous basons ce chiffre sur le nombre de personnes qui se sont inscrites sur la plateforme Travellers online et sur les données récoltées par les ambassades et le centre de crise des Affaires étrangères. Il y a peut-être encore d’autres Belges qui ne se sont pas manifestés."

Un Belge coincé en Inde

Selon les informations des affaires étrangères, beaucoup de compatriotes en voyage en Inde sont déjà revenus en Belgique par des vols commerciaux ou par des vols européens. Une centaine de Belges seraient encore coincées en Inde.

Parmi eux, L.B. est coincé dans un petit hôtel de 10 chambres à Siliguri, en Inde : "Le gérant de l’hôtel refuse que je sorte, mais, heureusement, je reçois des repas dans la cuisine."