Envie de vous rendre à un marché de Noël ? Dans certaines villes, ce sera possible !

Rien de tel qu’un marché de Noël pour profiter pleinement de l’esprit de Noël, ce sentiment subtil très attendu où plane la joie, la bonne humeur et la magie. Au fil des siècles, les marchés de Noël se sont répandus dans le monde. De la France à l’Espagne en passant par New York, il est difficile de trouver une destination qui ne possède pas un marché de Noël. Mais cette année, en raison de la pandémie du coronavirus, certains marchés de Noël n’auront pas lieu comme ceux de Strasbourg, de Bruxelles, de Prague ou encore celui de Berlin. ►►► À lire aussi : Coronavirus en Europe : le célèbre marché de Noël de Nuremberg annulé cette année Vous voulez tout de même vous immerger de cette magie de Noël et vous baladez près des échoppes de friandises, boire du vin chaud et déguster des spécialités culinaires hivernales. Ce sera possible. On vous dévoile une liste des marchés qui, lors de la rédaction de cet article, le 13 novembre, sont maintenus :

Le Christkindlmarkt à Vienne en Autriche

Connu pour sa grande roue, ses promenades en rennes et sa somptueuse crèche classique, le marché de Noël qui se tient devant l’hôtel de ville est l’un des évènements les plus anciens et les plus traditionnels. Plus de 150 stands proposent des friandises savoureuses comme des saucisses autrichiennes et des biscuits au pain d’épices. Il se peut que ce rendez-vous ait bien lieu. Bien que la date de démarrage ait été repoussée, le site officiel de l’évènement annonce que la ville de Vienne a le souhait que les traditions populaires de Noël puissent être vécues. "En fonction de l’évolution du processus d’infection, l’objectif est d’ouvrir le Marché de Noël et le Little Ice Dream dans le Rathauspark début décembre sur la base des dispositions légales applicables et d’un concept de sécurité bien fondé", pouvons-nous lire.

7 images © Getty

Le marché de Noël de Bâle en Suisse

La Suisse, connue et reconnue pour ses traditions de Noël, aura la chance d’organiser son marché de Noël à Barfusserplatz et Munsterplatz. Dans une atmosphère festive, les visiteurs seront entourés de sapins de Noël et pourront admirer de superbes illuminations, cet événement devrait se tenir du 26 novembre au 23 décembre 2020.

7 images © Getty

Fira de Santa Llúcia à Barcelona en Espagne

Au pied de la cathédrale de Barcelone, la Fira de Santa Llucia fêtera sa 233e année d’existence. Cet événement séparé en quatre sections différentes accueillera les visiteurs du 29 novembre au 23 décembre 2020.

Noël à Tivoli, à Copenhague au Danemark

Le marché de Noël enchanteur aux allures de Disneyland, est toujours prévu du 13 novembre au 3 janvier 2020. Avec plus de 500.000 guirlandes lumineuses et les manèges forains, cet événement est une expérience hivernale à part entière. Les organisateurs ont tout de même annoncé que des règles sanitaires strictes allaient être mises en place.

7 images © Getty

Tuomaan Markkinat, à Helsinki en Finlande

Ce marché de Noël scandinave se tiendra sur la place du Sénat d’Helsinki, près de la statue de l’empereur Alexandre II du 5 au 22 décembre 2020. Le carrousel vintage, les 150 shops traditionnels et l’incontournable glogi, le vin chaud à la finlandaise et sans alcool seront au rendez-vous. Le marché de Noël prévoit de respecter les mesures de sécurité pour garantir son bon déroulement.

7 images © Getty

Le village de Noël de Bryant Park à New York

Chaque année, le Bryant Park de Manhattan se transforme en un village féerique de Noël. Avec plus de 100 kiosques conçus sur mesure, une patinoire mondialement connue, ce village d’hiver a débuté le 30 octobre 2020 et se prolongera jusqu’au 7 mars 2021. Des directives de sécurité ont tout de même été garanties afin d’assurer une sécurité pour tous les visiteurs.

7 images © Getty

Extrait du JT du 4/11/2020

Bruxelles : les Plaisirs d'Hiver n'auront pas lieu - 04/11/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo