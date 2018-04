Entrée en vigueur du nouveau règlement pour la protection des données: tout est dans l'utilisation des outils

On va avoir ce nouveau règlement qui va entrer en vigueur dans un mois, le 25 mai prochain. Ça veut dire que jusqu'ici elles n'étaient pas protégées, ou pas bien protégées, les données à caractère personnel ?

Non, pas du tout. En fait, elles sont protégées depuis longtemps, même très longtemps, puisque chez nous, en Belgique, on a été un des États précurseurs dans cette matière. On a une loi qui encadre la protection des données depuis 1992. On avait même commencé plus tôt à l'occasion de la création du Registre national, en 1983. Au niveau l'Union européenne, une directive est intervenue en 1995, qui fixe les grands principes cadres. Et puis le RGPD, à présent, vient confirmer grosso modo les principes de la directive 95/46. Et donc le RGPD est une piqûre de rappel, c'est une évolution des règles, mais ce n'est pas la révolution que certains veulent faire croire. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de RGPD pour le moment, parce qu'il y a eu énormément de marketing européen à ce niveau-là. Il y a eu aussi — il faut quand même le dire — une arrivée de consultants massive sur le terrain. (Cette année), on voit apparaître des spécialistes du RGPD dont on n'entendait pas parler avant, qui conseillent les entreprises dans l'adaptation de ce règlement — à un prix très fort, d'ailleurs, c'est parfois un peu scandaleux —.

Il faut dire aussi que les données personnelles se sont multipliées. On les laisse un petit peu partout, sans doute bien plus qu'au début des années 90. On peut parler de Facebook, vous venez d'en parler ; quand on utilise un GPS connecté dans sa voiture, c'est le cas aussi ; on en laisse chez son opérateur téléphonique ; quand on fait ses courses, avec une carte de fidélité ; quand on se fait soigner, même dans un hôpital. Dans tous ces éléments-là, dans tous ces moments de notre vie, on laisse des données personnelles à différents acteurs. D'où l'idée de les protéger. Qu'est-ce qu’on va faire de plus et de mieux, alors, maintenant, que ce règlement européen va entrer en vigueur ?

Oui, donc, dans un premier temps, le changement va surtout être organisationnel, en interne, au sein des entreprises, au sein des administrations. Il faut créer, et ça, c'est une bonne chose, une véritable culture de la donnée, une culture de la protection de la donnée, établir des réflexes de protection des données. Alors, par exemple, il faut, dans la plupart des entreprises, et dans toutes les administrations, engager ce qu'on appelle un délégué à la protection des données. Beaucoup d'entreprises en avaient déjà, ils avaient des juristes spécialisés dans cette matière. Maintenant, ça devient une obligation. Il va falloir aussi établir un certain nombre de documents, par exemple, ce qu'on appelle des registres des activités de traitement. C’est-à-dire, on va demander aux entreprises et à nos administrations de faire le point sur ce qu'elles ont comme données, qu'est-ce qu'elles en font, etc. Et le but est de mettre fin à certaines pratiques barbares de l'époque, où on disait "on va collecter toutes les données qu'on peut, parce qu'on ne sait jamais que ça puisse servir à un moment ou à un autre". À l'époque, aussi, il y a eu quand même certains abus dans la réutilisation des données, qui entachent la confiance du citoyen par rapport aux entreprises, par rapport aux Administrations. Par exemple, ça sera fini, maintenant, d'utiliser le Registre national pour aller voir la date d'anniversaire de sa voisine, donc, le Registre national n'est pas le Facebook de l'administration. On a eu aussi, à l'époque, quelques cas de policiers qui repéraient les jolies filles dans les voitures, ils notaient la plaque et puis ils étaient très pressés de rentrer au bureau pour faire un accès au registre DIV, et alors aller harceler la fille en question, puisqu'ils avaient le numéro GSM. C'est très grave, ça, pour la confiance des citoyens dans l'état, mais ce sont des choses qui étaient protégées déjà avant et qui ont, d'ailleurs, été, à l'époque, sanctionnées.