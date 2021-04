Entre réchauffement climatique, exploitation d'uranium et crise politique, le Groenland vote ce mardi

Territoire autonome danois, sa situation géographique en fait un enjeu pour les grandes puissances, comme l'a prouvé pendant l'été 2019 l'offre d'achat du président Trump. Mais si le Groenland n'est pas à vendre, son gouvernement local cherche à y attirer les investissements étrangers, clé d'une possible indépendance.

Le Groenland, plus grande île du monde, aux prises avec l'urgence climatique, vote ce mardi pour élire son Parlement. Un scrutin aux allures de référendum sur un projet minier controversé et la diversification économique de la plus grande île du monde, confrontée au réchauffement accéléré dans l'Arctique.