"Entre l'argent et la vie, la vie devient maintenant la valeur clé"

L'épidémie de coronavirus a remis en question le multilatéralisme , que l'on pense à l'Union Européenne et son manque de cohésion ou au Conseil de Sécurité de l'ONU paralysé par le bras de fer que se livrent les Etats-Unis et la Chine... Pour Benoît Frydman, la crise sanitaire a d'abord exacerbé la "rivalité" entre les états. "Il n'y a pas de gouvernance globale, et la faiblesse des institutions internationales n'est que le reflet du désaccord des états", explique le philosophe.

Dans une interview accordée au journal Le Temps, André Compte-Sponville propose une lecture à contre-courant des réflexions largement partagées autour de cette crise qui a beaucoup touché nos aînés... Le philosophe français déplore qu'"on sacrifie les jeunes au détriment des personnes âgées et la liberté sur l'autel de la santé".

Benoît Frydman parle lui "basculement spectaculaire": "on a confiné la moitié de l'humanité et mis l'économie mondiale à l'arrêt, ça ne s'était jamais fait. Pourquoi? Pour sauvegarder la vie. La liberté était le grand combat du 19è siècle, l'égalité du 20è, et aujourd'hui on voit la vie, avec le combat écologique contre le réchauffement climatique, et la santé devenir la valeur dominante: un argument sur base duquel on peut imposer de grandes contraintes et de grands changements. C'est ainsi que l'on a fait primer la santé sur l'économie", conclut le philosophe.

