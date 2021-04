Entre espoirs et déceptions, les Equatoriens de Belgique votent ce dimanche

Entre espoirs et déception, les Equatoriens de Belgique votent ce dimanche - © Tous droits réservés

Gladys Pezantes fait partie des inconditionnels de l’ancien président. Elle a suivi son mari en Belgique il y a maintenant 9 ans. Depuis, elle est devenue une véritable militante. "J’ai fait beaucoup de choses pour la politique, et je suis très reconnaissante pour tout ce que notre président Rafael Correa a fait à l’Equateur." Gladys est couturière, et tout au long de la campagne, elle a mis ses compétences au service du candidat de gauche et de son parti, Unes (Union pour l’espérance). De son sac, elle sort des masques, des drapeaux, à l’effigie du candidat de gauche. "J’ai fait ça avec tout mon cœur, et ça me fait plaisir." Elle sort aussi un dernier drapeau, avec le visage de Rafael Correa. "Il n’y a pas son nom, mais son visage, parce que c’est lui la force de ce parti politique, c’est notre leader !"

Toujours très populaires, Rafael Correa et son projet représentent encore pour beaucoup l’enjeu au centre des débats de ces élections. Voter pour la gauche, c’est le soutenir, estiment ses supporters les plus fidèles.

J’ai reçu mes droits, grâce à Rafael Correa, et j’en suis très reconnaissante

Gladys Pezantes ne s’en cache pas : elle espère bien que Rafael Correa pourra revenir au pouvoir dans les années qui viennent. A 45 ans, cette mère de famille se souvient encore de son arrivée au pouvoir, en 2007, et de l’énorme vague d’espoir qu’il avait suscitée à l’époque. "J’étais très jeune, j’étais aussi maman célibataire, et avant que Rafael Correa ne devienne président en Equateur, la situation était très difficile… On était presque des esclaves ! On devait travailler plus de 8 heures par jour, presque 7 jours par semaine… On n’était pas payé pour les heures supplémentaires, ni pour les vacances, rien du tout ! On n’avait pas du tout la sécurité sociale. On était abandonné, on n’avait pas d’espoir. On était toujours déçu, triste, angoissé… On n’avait aucun droit, même pour être malade, les employeurs te mettaient dehors… Mais oui ! Moi je travaillais comme serveuse, puis comme vendeuse à l’aéroport. A ce moment-là, j’ai reçu mes droits, grâce à Rafael Correa, et j’en suis très reconnaissante."

Corruption et pauvreté, déceptions et divisions

Motivée, Gladys a organisé des réunions virtuelles sur Zoom, avec sa famille en Equateur, ses amis, ses voisins là-bas, avec ses compatriotes ici, pour les convaincre. Pour elle, il n’y a aucun doute : le candidat de gauche va gagner, car les dégâts de la politique néolibérale du président sortant, Lenin Moreno, sont immenses : "Il a ramené l’Equateur 20 ans en arrière, même plus ! En fait, le plus gros problème, c’est la santé, totalement abandonnée par Lenin Moreno. Ils ont utilisé la santé pour faire de la corruption !"