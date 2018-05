Entre 8 et 10 morts dans une fusillade dans un lycée du Texas: le tireur était un élève

Une fusillade dans un lycée de Santa Fe au Texas a fait entre 8 et 10 morts vendredi parmi les étudiants et le personnel, a indiqué le shérif local lors d'une conférence de presse.

Selon le shérif, Ed Gonzalez, le tireur était un élève dans le lycée de cette localité.

Le nombre de morts "pourrait être entre 8 et 10", a-t-il affirmé. "On me dit que la majorité sont probablement des étudiants", a affirmé le shérif.

La présence d'explosifs sur la scène du carnage "est toujours quelque chose que l'on prend en considération dans ce genre de situations", a aussi indiqué le shérif. "Notre équipe d'artificiers et d'autres sont en train d'inspecter" la zone. L

Les élèves ont pris la fuite

"Quelqu'un est entré avec un fusil et a commencé à tirer, et cette fille a été blessée à la jambe", a déclaré un témoin seulement identifié avec le prénom Nikki, à la chaîne locale KTRK. Cette source a précisé que des élèves avaient pris la fuite.

Richard Allen, un parent d'élève, a raconté à la chaîne être arrivé sur place peu après le début de la fusillade et avoir vu plusieurs personnes être emmenées en ambulance. "Mon fils a dit que quelqu'un était entré dans la salle des cours d'arts et a commencé à tirer sur beaucoup d'élèves", a-t-il dit.

Les images de télévision montraient des élèves en file indienne, certains en train d'être évacués vers un site à l'écart, où leurs parents pouvaient venir les récupérer.

Trump réagit

Le président américain Donald Trump a exprimé vendredi sa profonde tristesse après la fusillade meurtrière perpétrée dans un lycée du Texas, dénonçant "une attaque horrible".

"Cela dure depuis trop longtemps dans notre pays" a-t-il affirmé, assurant que son administration était déterminée à faire "tout ce qui est en son pouvoir" pour protéger les étudiants et s'assurer que "ceux qui représentent une menace pour eux-mêmes et pour les autres" ne puissent détenir d'armes. "Très triste journée, très très triste", a-t-il ajouté.