"Enquête russe": Paul Manafort, ex-chef de campagne de Trump, a accepté de coopérer avec le procureur Mueller

Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, a accepté de coopérer à "l'enquête russe" dans le cadre de son accord de

plaider coupable négocié avec le procureur spécial Robert Mueller, ont annoncé vendredi des procureurs fédéraux.

L'ancien conseiller de Donald Trump, jugé coupable en août de fraudes fiscale et bancaire, a annoncé vendredi qu'il plaiderait coupable d'autres chefs d'inculpation pour lesquels un second procès devait s'ouvrir la semaine prochaine.

Robert Mueller enquête depuis mai 2017 sur une éventuelle ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et une possible collusion entre l'équipe Trump et Moscou.

Donald Trump, qui qualifie l'enquête russe de "chasse aux sorcières", nie toute collusion avec Moscou. La Russie rejette les accusations d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016.