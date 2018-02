Enquête russe: les avocats de Trump sont contre son audition

Les avocats du président américain Donald Trump lui ont demandé de refuser son audition devant le procureur spécial Robert Mueller, chargé de découvrir une éventuelle collusion américano-russe pendant la campagne électorale de 2016, rapporte mardi soir le New York Times.

Accusé d'avoir menti aux enquêteurs?

Depuis plusieurs semaines, des proches du président américain et certains élus républicains mettent en doute la crédibilité et l'impartialité de l'enquête de Robert Mueller qui a inculpé plusieurs proches de Donald Trump, parmi lesquels le général Michael Flynn, qui fut son conseiller à la sécurité nationale.

Le New York Times évoque quatre personnes qui ont fait état de l'inquiétude des avocats: ces derniers craindraient que Donald Trump puisse être accusé d'avoir menti aux enquêteurs, s'étant déjà contredit dans le passé.

Ces sources affirment, selon le journal, que trois avocats et de nombreux conseillers s'opposent à cette audition, estimant que Robert Mueller n'est pas qualifié pour interroger le président sur certaines questions.

Toutefois, Donald Trump a affirmé qu'il souhaitait vivement parler à Robert Muller à propos de l'enquête en cours qui examine une possible collusion entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, et de possibles entraves à la justice.

"Je suis prêt à le faire (...) J'aimerais vraiment le faire", a déclaré le président américain le 24 janvier. "Je le ferais sous serment, absolument", a-t-il ajouté, réaffirmant une nouvelle fois qu'il n'y avait selon lui eu "aucune collusion".

Et s'il refuse?

Un refus d'audition pourrait conduire Robert Mueller à envoyer à Donald Trump une assignation à comparaître devant un Grand jury, qui pourrait donner lieu à une contestation devant la Cour suprême.

Cela pourrait aussi laisser penser que Donald Trump a des informations à cacher au public, alors que les Républicains se mettent en ordre de bataille pour les élections de mi-mandat prévues en novembre.

Donald Trump a récemment déclassifié une note très controversée et critique du FBI, contre l'avis de la police fédérale et des démocrates, qui décrit un abus de pouvoir présumé du FBI envers l'équipe de campagne du milliardaire avant l'élection de novembre 2016.

Un comité de la Chambre des représentants a voté lundi en faveur de la publication d'un document démocrate confidentiel rejetant ces accusations.