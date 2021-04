Enlèvement de la petite Mia en France: qui sont ces adeptes de la mouvance complotiste ?

Les ravisseurs, qui se revendiquent de la mouvance antisystème et complotiste, s’étaient fait passer pour des professionnels de la protection de l’enfance et avaient réussi à emmener la fillette, hébergée chez sa grand-mère maternelle. Elle a été retrouvée saine et sauve dimanche dans un squat de la commune suisse de Sainte-Croix (canton de Vaud), avec sa mère qui tentait de gagner la Russie, selon la justice française.

Rémy Daillet-Wiedemann participe à une "Grève du Froid" devant l'usine Molex de Villemur-sur-Tarn, pour protester contre la fermeture du site constructeur de pièces automobiles prévue en juin 2009 et le licenciement de 283 salariés. - © REMY GABALDA - AFP

L’homme, âgé de 54 ans, nie cela mais il applaudit à l’annonce de l’enlèvement. Son CV est des plus hétéroclites : écrivain, artisan en produits cosmétiques, politique… Fils d’un élu centriste du département de la Manche, il adhère au MoDem, le mouvement créé par François Bayrou en 2007, dirige même sa fédération en Haute-Garonne avant d’être exclu en 2010 et de virer à l’extrême droite.

Depuis, il s’exile en Malaisie et développe une chaîne YouTube où il s’en prend au fisc, à l’Etat, aux gays, à la 5G et aux vaccins. Il propage la théorie du "grand remplacement", il dénonce des élites pédo-satanistes, prône un coup d’Etat, assure avoir l’appui de l’armée, se compare à De Gaulle à Londres, à la Résistance ou à Arsène Lupin…

Son dada depuis 2012, c’est la scolarisation des enfants à domicile. Son blog est extrêmement bien référencé par Google, il pointe en troisième position pour les recherches sur le thème "école à la maison". Une de ses théories affirme que l’école publique est dangereuse : "Pédos, harceleurs, délinquants, dealers, labos et gouvernement sont les gros vecteurs du mal-être, du suicide, du meurtre, du crime courant".

Rémy Daillet-Wiedemann dénonce un état satanique et pédocriminel : "Le système est en train de s’effondrer. Les peuples reviennent, reprennent leurs enfants et n’admettent plus qu’ils se les fassent kidnapper comme c’est le cas par milliers en France chaque année. Beaucoup de familles se font enlever leurs enfants de manière indue."

Des affirmations complètement dénuées de fondement mais c’est ainsi que Lola Montemaggi découvre le corpus d’idées de Rémy Daillet-Wiedemann. Elle a voulu déscolariser sa fille fin 2020, sans succès. Elle fait partie de ces personnes fragilisées, notamment par la pandémie et les confinements successifs, qui se tournent vers ce genre de discours sur les réseaux sociaux.

L’homme brasse large et frise la mégalomanie : il vise les "bandits mondialistes", un complot Illuminati, et en 2015, il envisage de renverser le gouvernement français, vendu à la puissance de l’argent selon lui. Il s’attaque ainsi à Emmanuel Macron : "Vous voulez nous bâillonner, nous le peuple de France, nous enfermer mais c’est nous qui allons vous chasser." Il compte sur l’aide de militaires et de policiers. "Il faut nettoyer cet État", dit-il par une "purification de l’administration qui ne doit pas passer par les urnes". "On vous a si bien endormis avec les élections". Le gourou complotiste se verrait d’ailleurs bien à l’Elysée.

Il y a chez Rémy Daillet-Wiedemann une forme de mythomanie hallucinante

"Il a vécu une partie de sa jeunesse dans un monde qui côtoyait la politique, son père a été parlementaire et ambassadeur. Il connaît les ficelles", détaille Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques (ORAP) dans Marianne. "Chez lui comme chez les quelques-uns qui à l'ultra droite font part de leur projet de renverser l'état, il y a une forme de mythomanie hallucinante", selon Jean-Yves Camus, "je ne vois pas comment avec la meilleure des volontés un homme seul disposant d'un site internet, basé quelque part en Malaisie, peut déclencher un coup d'État."

Son programme comprend 81 mesures, dont l’arrêt des campagnes de vaccination, du confinement, de la 5G, l’interdiction de la franc-maçonnerie et l’inculpation de tous les ministres ayant participé à un gouvernement en France depuis 1981. Beaucoup de ses références sont tirées de la mouvance QAnon, ces complotistes américains pro-Trump, fixés sur un "deep state", un Etat profond pédocriminel. Il reprend leur devise "Where we go one, we go all". Dans ses vidéos sur la toile, sa rhétorique fait appel aux mêmes recettes : fond noir, musique apocalyptique…

Aujourd’hui, cité comme "animateur principal" dans plusieurs tentatives d’enlèvement d’enfants dont les siens, Rémy Daillet-Wiedemann est visé par un mandat d’arrêt international. Mais pour lui, il n’est pas question d’enlèvement dans le cas de Mia, mais d'"une restitution d’un enfant à sa maman à sa demande".