Enfants dans une grotte en Thaïlande: quatre jeunes secourus pour la première journée d'évacuation

"Nous avons été plus rapides aujourd'hui qu'attendu", a indiqué dimanche le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, après l'évacuation d'au moins quatre des enfants coincés depuis 15 jours dans une grotte du nord de la Thaïlande. Alors qu'une source officielle du département de prévention des catastrophes avait évoqué dimanche soir l'évacuation de six enfants, soit près de la moitié du groupe de 13, le gouverneur n'a confirmé lors d'un point presse le sauvetage que de quatre d'entre eux. Selon le gouverneur, trois ont été emmenés à l'hôpital de Chiang Rai via hélicoptère, le quatrième aurait fait le déplacement en ambulance.

Les opérations, délicates, reprendront lundi matin. Il faut au minimum 10 heures d'intervalle aux équipes de secours avant de reprendre le chemin vers la cavité où se trouve le reste du groupe, au bout de plusieurs kilomètres comprenant des passages sous eau. L'équipe internationale qui intervient sur le site avait estimé dimanche que les conditions étaient idéales pour entamer la délicate intervention, aussi car de nouvelles pluies s'annonçaient.

Les jeunes qui sont encore dans le réseau de cavités et de tunnels se trouvent au même point que là où ils sont réfugiés depuis plusieurs jours, sur un espace rocheux à quatre kilomètres à l'intérieur.

Le délai de 10 heures minimum nécessaire avant la reprise des opérations est requis entre autres pour mettre en service de nouvelles réserves d'oxygène pour les plongeurs et pour placer l'équipement adéquat le long du trajet. Initialement, l'équipe sur place pensait pouvoir faire émerger le premier enfant sauvé en soirée, mais l'évacuation a pu être menée avec succès plus de deux heures en avance sur ce qui était prévu.