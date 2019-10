Encore passible de 10 ans de prison, l'avortement – sécurisé – enfin discuté à Madagascar?

Pour la première fois dans l’histoire de Madagascar, la journée mondiale de l’avortement sécurisé a été célébrée. Dans la capitale Tananarive, des débats publics ont été organisés à l’université. Un sujet tabou, sensible, risqué. Dans la Grande Île, l’interruption volontaire de grossesse est toujours punie sévèrement par la loi… jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Des dizaines de milliers de femmes malgaches sont concernées.

Un long chemin à parcourir

Cinq kilomètres séparent leur village de celui où l’association humanitaire Armada reçoit les habitants des alentours en consultations médicales. Parce qu’ils sont considérés comme coupables ou complices d’un crime passible de 10 ans d’emprisonnement à Madagascar, nous nommerons les membres de ce couple "Jeanne", 20 ans et "Gaston", 26 ans. Ils ont marché deux heures avec leur fils de 5 ans, aussi vite que Jeanne le pouvait.

L’équipe médicale itinérante – composée de médecins malgaches et français – avait annoncé sa venue dans ce désert médical. Celui où Jeanne, Gaston et leur fils sont nés. Dans cette région rurale enclavée au Sud du Canal des Pangalanes, pas de service d’urgence. Les hospitalisations sont pour ainsi dire impossibles sans aide extérieure. Faute de moyens. Et en raison des distances.

Toutes les 5 semaines, l’association humanitaire revient pour prêter assistance aux cas les plus urgents et suivre l’évolution de l’état général de santé de ce bassin de l’Est de la Grande île.

Jeanne connaissait la date exacte du passage des médecins. Elle attend leur retour depuis des semaines.

Avortement illégal, sévèrement puni par la loi

Ce qui l’amène à être au rendez-vous de ces consultations de brousse ne se crie pas haut et fort, malgré l’urgence. Patience et discrétion doivent rester les maîtres mots.

Son cas clinique est pourtant bel et bien le plus inquiétant parmi des centaines d’autres. Sa seconde grossesse a été interrompue dans de très mauvaises conditions. "Cela s’est passé à la maison", résume-t-elle pudiquement, sans donner plus de détails. La question est extrêmement taboue. L’avortement est passible de 10 ans d’emprisonnement à Madagascar. Pour les femmes qui y ont recours mais aussi pour celles qui pratiquent ces actes non médicalisés.

La plupart du temps, les avortements sont réalisés par des matrones, dans des conditions d’hygiène déplorables.