Enabel va étendre son projet d'électrification en RDC à Lubumbashi : "Grâce à ce système, il n'y a plus de délestage"

La mission gouvernementale belge en République démocratique du Congo s’est achevée hier soir au pas de course. La Première ministre Sophie Wilmès était accompagnée des ministres de la Coopération au développement, Alexander De Croo et du Commerce Extérieur, Pieter de Crem. Cette visite de deux jours avait pour but de confirmer la reprise des accords de coopération bilatéraux entre les deux pays, après une période de tensions, du temps de l'ancien président Joseph Kabila.

Grâce à ce système, il n'y a plus de délestage

Ce projet d’Enabel a permis à près de 20 000 ménages d'avoir enfin accès au courant. "Grâce à ce système, il n'y a plus de délestage. Avant, les coupures d'électricité étaient fréquentes.... Maintenant, il y a de l'éclairage public, et donc moins d'insécurité", explique Eric un habitant de Karavia. "Les familles ont du courant chez elles. "Moi, je prends une carte pour un mois d'une valeur de 10 mille francs. J'ai six enfants, un congélateur, j'ai un fer à repasser, une machine à lessiver. C'est une consommation normale".

Pour Jean Van Wetter, directeur général d’Enabel, ce projet a un impact bien plus large : "premièrement, il permet de réaliser les activités quotidiennes d'un ménage. Mais en plus, cela permet de créer des emplois via la création de micro-entreprises dans les communautés. Ce réseau électrique permet aussi d'améliorer l'accès à l'éducation. Ici, il fait noir à 18 heures. Lorsque les enfants rentrent de l'école, si ils n'ont pas accès à l'électricité, il ne savent pas étudier. On estime que cela permet d'améliorer la qualité de l'enseignement".