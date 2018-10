Les grands moments de l'hommage à Charles Aznavour aux Invalides en vidéos

Plus de 2000 personnes étaient présentes ce vendredi matin pour un hommage au chanteur Charles Aznavour, décédé le 1er octobre dernier. La mémoire de l'artiste a été saluée lors d'une cérémonie officielle, solennelle et très encadrée, comme cela fut le cas pour Simone Veil et Jean d'Ormesson.

L'Elysée a précisé que la famille avait voulu un hommage républicain et officiel, avec le président de la République mais aussi des autorités arméniennes, et n'avait pas souhaité un hommage comme celui organisé pour Johnny Hallyday.

L'ensemble de la cérémonie a été marquée par la double culture de Charles Aznavour. Né Shahnourh Varinag Aznavourian à Paris en 1924 de parents arméniens, Charles Aznavour était l'un des représentants les plus symboliques de la diaspora du petit pays avec lequel il a entretenu des liens étroits tout au long de sa vie

L’hommage National a débuté à 10 heures par le passage en revue de soldats par Emmanuel Macron, le chef de l’Etat.

Porté par des gardes républicains, le cercueil a fait son entrée dans la cour au son d'une oeuvre musicale traditionnelle, Dle Yaman, jouée au duduk, un instrument à vent arménien.