En Turquie, les touristes ne sont pas obligés de respecter les règles de confinement qui s'appliquent aux Turcs

Un confinement de 17 jours reste en place en Turquie, dimanche, avant l'assouplissement des mesures prévues lundi matin alors que les restaurants et cafés resteront fermés, indique le ministre de l'Intérieur.

Parmi les règles qui resteront en vigueur: le couvre-feu jusqu'au 1 juin à 21h. Les écoles resteront aussi fermées alors que les déplacements entre les villes seront de nouveau autorisés.

La colère des Turcs

Ces règles ne s'appliquent pas aux touristes, ce qui, comme l'interdiction de vente d'alcool, a provoqué la colère de beaucoup de Turcs. Une vidéo touristique promotionnelle a notamment été retirée d'internet face à la colère du public.

Dans cette vidéo, on pouvait voir des travailleurs du secteur touristique portant des masques avec le logo "Profitez, je suis vacciné". Pour l'opposition, cette vidéo est insultante car vacciner les travailleurs du secteur touristique a conduit d'autres résidents à se sentir comme des citoyens de seconde zone.

En Turquie, 18% des 84 millions d'habitants ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. Depuis le début de la pandémie, la Turquie a enregistré 5,1 millions de contaminations et 44.500 morts.