En Turquie, "la séparation des pouvoirs est totalement amenuisée au strict minimum"

Le 24 juin dernier, Recep Tayyip Erdogan a été reconduit pour cinq ans à la tête de la Turquie. C'est ce lundi qu’il prête serment et entame un nouveau mandat. Mazyar Khoojinian, docteur en histoire contemporaine à l’ULB et spécialiste de la Turquie, était l'invité de Matin Première pour évoquer ce nouveau chapitre de l'histoire de la Turquie. Un chapitre qui s'ouvre avec une nouvelle purge : ce dimanche, plus de 18.000 fonctionnaires ont été limogées. Douze associations, trois journaux et une chaîne de télévision ont également été fermés.

"La composition de cette liste est assez variable, note Mazyar Khoojinian. Pour les médias, ce sont surtout des médias kurdes proches du (parti prokurde) HDP ou proches de la mouvance nationaliste kurde."

Concernant les fonctionnaires limogés, "on sait que parmi les licenciements, notamment au niveau des universités, il y avait des signataires d’une pétition pour une résolution pacifique de la question kurde."

Des décrets "d'une légalité douteuse"

Dans certains cas, des limogeages "sont dus à l’initiative des universités elles-mêmes. Ce sont les rectorats qui ont mis les noms sur une liste. Bien évidemment, il n’y a aucune décision judiciaire, c’est purement arbitraire. Peut-être (à la suite d')un rapport des services de renseignements sur les états de service de la personne concernée. Tous ces décrets qui sont pris dans le cadre de l’état d’urgence sont aussi d’une légalité très douteuse".

La Turquie est toujours sous le coup d'un état d'urgence, instauré après la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016. Cet état d'urgence devrait être suspendu prochainement. Mais, analyse Mazyar Khoojinian, cette suspension ne changera "pas grand-chose parce que, en réalité, on a pris de nouveaux décrets pour le continuer. On ne sera plus officiellement dans l’état d’urgence post-tentative de coup d’État, mais on le prolonge. La Turquie est aussi historiquement un pays qui a toujours un peu vécu sous état d’urgence de manière périodique et on a toujours trouvé des couvertures légales pour justifier cet état de fait".

Erdogan super-président

En pratique, un nouveau système présidentiel entre en vigueur ce lundi en Turquie. Erdogan devient une sorte de super-président. Concrètement, aura-t-il tous les pouvoirs ? Oui, pour Mazyar Khoojinian qui précise : "Il aura théoriquement et officiellement tous les pouvoirs ou quasi tous les pouvoirs".

Le spécialiste de la Turquie précise : "Le Parlement aura encore la possibilité de voter des lois, mais ce sera — c’est déjà le cas à l’heure actuelle — une simple chambre d’entérinement. Donc, le pouvoir exécutif est vraiment renforcé, la séparation des pouvoirs est totalement amenuisée au strict minimum puisqu’il va pouvoir nommer les juges, il va pouvoir lui-même nommer et révoquer ses ministres, donc il n’y aura plus de contrôle parlementaire."

En Turquie, "les institutions ont très souvent courbé l'échine"

Dès lors, "la Turquie paraît être un État fort, mais en réalité c’est un État faible avec des institutions qui sont faibles, mais aussi toujours avec des rapports de force. De tout temps, les institutions ont très souvent courbé l’échine devant soit des leaders populistes, soit des putschistes, et les institutions ont souvent fait des coalitions les unes avec les autres, par exemple les militaires avec les juges ou les services de renseignement avec les militaires".

Doit-on s'attendre à un nouveau putsch dans ce contexte de super-présidence ? Là encore Mazyar Khoojinian répond par l'affirmative. "Je pense d’autant plus que quand on a un État de droit en déliquescence comme celui que l’on constate, au fond toutes les conditions sont réunies pour permettre des putschs, pour arriver à des situations d’auto-guerre civile."

Un nouveau putsch à venir ?

Même si Erdogan semble avoir réduit au silence tous ceux qui dérangeaient, il n'est pas tranquille pour autant. "Manifestement, il doit continuer à limoger de manière massive. C’est aussi devenu un peu un leader très paranoïaque, il ne fait plus confiance à grand-monde, à part peut-être à son entourage le plus proche. Il sait que la plupart de ses conseillers sont des béni-oui-oui qui lui disent ce qu’il veut entendre. Il est aussi d’une nature très colérique, très irascible, et je pense qu’il a aussi une grande crainte parce qu’il connaît l’histoire de la Turquie moderne ou même l’histoire de la Turquie ancienne et il sait qu’à tout moment les cartes peuvent être redistribuées."

Dans ce contexte, "le coup viendra peut-être d’ailleurs, parce qu’on parle d’un putsch militaire, mais ça pourrait être les services de renseignement qui le poignardent dans le dos ou l’appareil policier. Ça fait un peu penser à ces États africains où vous voyez qu’un garde du corps se met à tirer sur le président en place et on rebat les cartes de cette manière-là. La Turquie est malheureusement devenue un pays de ce type".

La Turquie serait-elle donc en train de s'éloigner de la démocratie ? "On parle de démocrature aujourd’hui, estime Mazyar Khoojinian. Mais je pense qu’on joue un peu sur les mots. On est très clairement dans le cadre d’une dictature, mais d’une dictature plébiscitaire. On est (davantage) dans un système de type bonapartiste (plutôt que) dans un système dictatorial où justement il n’y aurait pas d’élections, où le président ne bénéficierait pas d’un soutien populaire important."