En Thaïlande, des selfies de tigres créent la polémique

Triste période pour les tigres. Un zoo de Pattaya a provoqué un scandale après avoir proposé de faire des selfies avec les félins.

Enchaînés et battus

Poser avec un tigre. C’est ce que propose ce zoo thaïlandais à ses visiteurs et la pratique fait un scandale sur Internet. “Ce tigre est frappé des centaines de fois par jour pour qu’il rugisse sur l’image avec les touristes“, dénonce un internaute. En effet, le tigre est enchaîné et reçoit de violents coups sur la gueule pour que les touristes puissent faire des photos. À la suite de cette polémique, le dresseur que l’on voit sur les images a été muté à un autre poste par le zoo de Pattaya.

Ce n’est pas la première fois que les tigres thaïlandais sont mis en danger à cause du tourisme. En 2016 déjà, un “temple du tigre“ avait été fermé pour cause de maltraitance sur les félins. On estime qu’en Thaïlande, plus de 2500 tigres vivent en captivité.